Divisions inférieures anglaises : cinq remplacements autorisés

La Ligue anglaise de football (EFL) a décidé mercredi d’autoriser cinq remplacements dans les matches allant du Championshp (D2) à la League Two (D4), alors que les appels se multiplient pour que la Premier League en fasse autant.

Les clubs de Championship pourront faire figurer vingt joueurs sur la feuille de match et ceux de League One et League Two auront sept remplaçants sur le banc, au lieu de cinq habituellement, a annoncé l’EFL dans un communiqué.

Cette décision accroît la pression sur la Premier League qui avait été, en août, le seul championnat majeur européen à voter pour le retour à trois remplaçants par match, malgré un calendrier rendu très dense par le début tardif de la saison et la tenue de l’Euro-2020 fin juin.

En Ligue des Champions aussi, cinq remplacements sont autorisés par match.

La forte augmentation du nombre des blessures dans le championnat anglais a

amené notamment les entraîneurs de Liverpool Jürgen Klopp et de Manchester City, Pep Guardiola, à plaider pour que la règle soit changée en cours de saison.

Le sélectionneur anglais Gareth Southgate avait lui aussi pris fait et cause pour les cinq remplacements par match après celui contre la Belgique en Ligue des Nations.

“Qu’est ce qu’on va faire ? Attendre qu’il y en ait un paquet de (blessures) très graves ?”, s’était-il interrogé.

La mesure se heurte toutefois à l’opposition farouche des petits clubs de Premier League qui estiment que cette mesure favorise trop les grands clubs aux effectifs plus étoffés.

Pour réintroduire les cinq changements – qui avaient été autorisés en fin de saison dernière, à la reprise du championnat – il faut que quatorze clubs sur vingt se prononcent en sa faveur. Deux votes ont déjà abouti à un rejet.