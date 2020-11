Tunisie : élection et renouvellement du bureau du bloc parlementaire de Qalb Tounes

À la lumière des journées parlementaires, la session plénière du bloc parlementaire Qalb Tounes s’est tenue et après le débat et l’évaluation de l’année parlementaire qui s’est déroulée dans une atmosphère fraternelle et démocratique, l’élection et le renouvellement du bureau du bloc ont été les suivants :

Président du bloc : Oussama Khelifi

Adjoint du président : Chiraz Chebbi

Chargé de communication et relation étrangère : Mohamed Skhiri

Chargé de coordination avec le parlement : Amel Ouertatani

Chargé de coordination avec le parti : Ghazi Karoui

Chargée de formation : Siham Cheriki

Chargé de l’initiative législative : Foued Thamar

Chargée des affaires des députés : Naima Mansouri

Chargé des relations avec la société civile : Abdelhamid Marzouki

Chargé des affaires administratifs : Mohamed Ahmed Dalhoumi

Chargé de la plénière : Jedidi Sboui