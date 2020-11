Tunisie : Déviation partielle de la circulation au niveau du tunnel situé à la rue Yasser Arafat

Le ministère de l’Equipement, de l’Habitat et des Infrastructures a annoncé samedi que le tunnel situé à la rue de Yasser Arafat (face à l’aéroport de Tunis Carthage) sera fermé pendant 5 jours, à partir du dimanche 15 novembre 2020, afin d’achever les travaux du projet de liaison entre la route X et la route nationale n ° 10 dans le gouvernorat de Tunis.

Le département a appelé, ainsi, les usagers de la route, en provenance de la capitale (route nationale n ° 8) et de la Marsa (route nationale n ° 9), passant par la rue Yasser Arafat (face à l’aéroport de Tunis Carthage) et se dirigeant vers Ariana, Bizerte et les régions proches de la route X, à continuer tout droit et tourner à droite au niveau de la route menant au parking de l’aéroport, passant par le centre de tri postal. Le ministère a aussi invité les usagers de la route à faire preuve de prudence et à réduire la vitesse.