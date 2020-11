L’US Monastir renforce son effectif avec 8 joueurs en vue des prochaines échéances

Amed Bali président de l’US Monastir (ligue 1 tunisienne) a indiqué samedi au cours d’une conférence de presse, que huit nouveaux sont joueurs venus renforcer les rangs de l’équipe première à savoir Noureddine Ferhani (gardien de buts), Ameur Omrani, l’ivoirien Roget Aholo , le GhanéenS hafiu Mumuni , Youssef Abdelli, Zied Aloui et Hédi et Kouni Khalfa.

Il a souligné que la porte reste ouverte pour le recrutement d”un autre joueur étranger probablement un ou deux attaquants centraux.

De son coté l’entraîneur Lassaad Jarda Chebbi a expliqué que ces nouveaux joueurs vont remplacer tous ceux qui ont quitté le club. “Nous ambitionnons de faire une bonne saison encore mieux que la précédente (ndlr: l’US Monastir à terminé à la 3e place de la ligue 2019/2020)) et nous comptons sur eux pour réaliser de bons résultats dans toutes les compétitions où nous sommes engagés, championnat, coupe de Tunisie et coupe de la Confédération ” a-t-il affirmé

Les préparatifs de la nouvelle saison se poursuivent dans les meilleures conditions et nous appliquons scrupuleusement les mesures du protocole sanitaire a-t-il affirmé.

Le staff technique travaille en toute symbiose avec le staff médical et nous préparons les joueurs d’une manière scientifique et bien étudié, surtout qu’e nous allons avoir un long déplacement en Ethiopie pour affronter Fazil Ketema FC au premier tour préliminaire de la coupe de la Confédération.

“Je suis persuadé que l’équipe fera encore mieux que la saison dernière et les nouveaux joueurs devraient remplacer convenablement ceux qui sont partis a-t-il estimé. Nous avons encore besoin d’un nouvel attaquant sur les flancs droit et gauche après le départ de Yassine Amr.

J’ai demandé à avoir seulement 25 joueurs pour bien préparer les prochaines échéances nationales et continentale et la préparation se passe très bien. Il vaut mieux avoir un groupe de 18 et que leurs droits soit préservés que beaucoup de joueurs que nous ne pourrons pas payer, a-t-il relevé.

Sur un autre plan, Ahmed Bali a indiqué que les travaux d’agrandissement du stade Mustapha Ben Jannet sont achevés et qu’il est fort probable qu’il obtienne le certificat d’homologation pour abriter les matchs de coupes africaines inter-clubs selon les nouvelles normes établies par la Confédérationa africaine de football pour éviter la propagation du Covid-19.

Il a précisé qu’en cas de non obtention de l’homologation, l’équipe disputera ses matches aux stades de Radès, de Sfax ou de Gabès.

Pour ce qui est de la présence du public pour le match du tour préliminaire de la coupe de la Confédération face aux éthiopiens de Fasil Ketema FC, le président du club usémiste a indiqué qu’elle se limitera à un nombre précis de responsables selon les recommandations de la CAF, ajoutant que toutes les mesures seront prises pour assurer les meilleures conditions de réussite à l’équipe lors de sa participation à la compétition continentale