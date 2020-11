Médenine-covid19 : Nouvelles mesures préventives pour freiner la propagation du virus

Les municipalités de Zarzis et Zarzis-Nord (gouvernorat de Médenine) ont décidé de nouvelles mesures préventives face à l’augmentation des contaminations au coronavirus où 17 nouveaux cas ont été enregistrés durant la journée du lundi.

Parmi ces mesures, la fermeture des marchés hebdomadaires, l’autorisation aux commerçants de fruits et légumes de s’installer temporairement dans les entrées de la ville.

Selon les deux communiqués publiés, mardi, par les deux municipalités, les propriétaires des grandes surfaces sont appelés à respecter les mesures du protocole sanitaire, notamment la stérilisation et la désinfection périodique des espaces, l’organisation de l’accès des clients ainsi que la suspension des cérémonies de mariage.

Ces mesures seront appliquées pour une période de 15 jours.

Par ailleurs, la commission mixte locale de suivi de la situation épidémiologique dans les municipalités de Zarzis et Zarzis-Nord, a commencé, en coordination avec les composantes de la société civile, à mener des campagnes de sensibilisation dans les lycées, les moyens de transport public, les cafés et les espaces publics, sur l’importance du respect des gestes barrières.

Egalement, la commission régionale de lutte contre les catastrophes naturelles au gouvernorat de Médenine a décidé, lors d’une réunion tenue mardi, le renforcement des campagnes de contrôle dans les espaces publics pour inspecter l’application du protocole sanitaire.

Il s’agit également d’interdire les jeux de carte dans les cafés et bars, la réorganisation des marchés hebdomadières en consacrant un jour de la semaine pour le marché des légumes et fruits et un autre pour celui de la fripe ainsi que le renforcement des campagnes de désinfection dans les établissements et foyers scolaires et universitaires de la région.

Il a été également décidé d’identifier dans les brefs délais les besoins en équipements, ressources et financements nécessaires pour accélérer l’entrée en service de l’unité covid19 à l’hôpital régional Sadok Mokkadem à Djerba.

Dans le gouvernorat de Médenine, 39 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés mardi à l’issue de la publication des résultats de 129 analyses, a indiqué le directeur de la santé préventive à Médenine Zayd Al-Anz.

Ces cas ont été découverts à Djerba Houmet Souk (14 cas), Zarzis (7 cas), Médenine-nord (5 cas), Médenine-sud (5 cas) et Sidi Makhlouf (5 cas).

Ainsi le nombre total de contaminés dans la région est passé à 997 cas alors que celui des décès à 37 personnes depuis la propagation du virus, a précisé la même source à l’Agence TAP.