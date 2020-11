L’ULT adhère à “Linux Foundation Artificial Intelligence & Data“

LF AI & DATA (Linux Foundation Artificial Intelligence & Data) est un consortium international dont l’objectif est de soutenir activement l’innovation « open source » dans les domaines de l’intelligence artificielle (IA), du « Machine Learning » (ML) et du « Deep Learning » (DL). Il regroupe des milliers de contributeurs partout dans le monde, qui réfléchissent, conçoivent et développent ensemble des solutions pour les technologies, les réseaux et les services de demain.

Quelques chiffres : 22 projets soutenus par 60 entreprises et 20 universités pour 1 300 contributeurs.

Consciente de l’impact académique dans la formation de ses ingénieurs et dans ses activités R&D, l’Université ULT a décidé d’adhérer à ce consortium, et ce dans le but d’apporter un environnement concret dans la matérialisation de la réflexion et la production autour de l’IA, le ML et le DL. En rejoignant la LF AI & Data, l’université accédera à des compétences et connaissances internes en « open source », et bénéficiera systématiquement des progrès partagés par les membres de la communauté.

«Nous croyons en l’éducation et l’apprentissage par la pratique. Ceci est surtout vrai pour l’IA. Il ne suffit pas d’avoir de beaux slides et un certificat d’introduction pour en saisir l’envergure. L’IA est avant tout une philosophie, un état d’esprit. Et pour s’en imprégner, il faut être dans le milieu. Cette alliance permettra à notre corps enseignants-chercheurs, et à nos élèves-ingénieurs d’être au cœur du milieu IA et de travailler sur des projets passionnants et exaltants tout en collaborant étroitement avec de grandes équipes R&D comme celles de ZTE, Huawei, Orange, Baidu, SAS, Nokia, Tecent, IBM, Ericsson», a déclaré Kaïs MABROUK, Deputy CEO.

Ainsi, l’ULT aura le privilège d’être le premier représentant des établissements d’enseignement supérieur du continent au sein de cette communauté. Ses étudiants et ses professeurs pourront participer aux 22 projets en cours, suivre des formations en ligne, participer aux conférences sur le sujet et soumettre de nouveaux projets.