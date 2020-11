Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 10 novembre 2020

La brume couvrira mardi matin, les zones basses, les régions avoisinant les barrages, les forêts, et les oueds. Le temps sera nuageux sur la plupart des régions avec des nuages plus denses sur le nord et les régions ouest.

Le vent soufflera de secteur Est faible à modéré de 15 à 30 km/h et la mer sera peu agitée.Les températures seront en baisse et les maximales varient entre 22 et 26 degrés sur le nord et le centre, voisines de 19 degrés sur les hauteurs ouest et entre 24 et 28 degrés sur le sud.