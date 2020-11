CAF : le Sud-Africain Patrice Motsepe candidat à la présidence

La Fédération sud-africaine de football (SAFA) a confirmé lundi la candidature de Patrice Motsepe, propriétaire de Mamelodi Sundowns (Div.1) au poste de président de la Confédération africaine (CAF), dont les élections se dérouleront le 12 mars 2021 à Rabat, rapportent lundi des médias locaux.

L’homme d’affaires et milliardaire (plus grosse fortune d’Afrique du Sud en 2012) a, par ailleurs, les soutiens du Nigeria, de la Sierra Leone et du Botswana dans la course à la présidence de la CAF, précise la même source.

La candidature de Motsepe (58 ans) intervient quelques jours après celle de l’ancien président de la Fédération ivoirienne (FIF), Jacques Anouma.

L’actuel patron de la CAF, Ahmad Ahmad, a aussi décidé de briguer un second mandat.

Le dépôt des dossiers de candidature, ouvert depuis le 11 septembre dernier, prendra fin jeudi. L’instance dirigeante du football africain dévoilera les noms des candidats le 11 janvier prochain.