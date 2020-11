Transtu : Réunion de négociations, dimanche, entre l’UGTT et le ministère du transport consacrée à la grève du 9 et 10 novembre

Le secrétaire général adjoint de l’UGTT chargé des institutions publiques et du secteur public, Slaheddine Selmi, a indiqué dimanche qu’une réunion de négociations se tient aujourd’hui au siège du ministère du transport consacrée à la grève prévue pour les 9 et 10 novembre courant suite à l’échec de la séance tenue vendredi dernier.

Il a ajouté que l’UGTT n’a pas trouvé d’accord possible avec la direction générale de la société du transport de tunis TRANSTU, lors de la réunion du vendredi 6 novembre, concernant les points évoqués dans le préavis de grève publié par l’union régionale de Tunis relatifs aux conditions de travail et à la sécurité et à la santé professionnelle outre la situation déplorable des moyens de transport.

Il a exprimé le voeu de voir la séance d’aujourd’hui aboutir à des solutions et à un accord sérieux pour assurer la réforme de cette société, précisant que l’UGTT est au courant des problèmes liés à l’endettement du ministère.

De son côté, le secrétaire général de la fédération générale du transport, Wajih Zidi, a indiqué que l’organisation est ouverte au dialogue sérieux et responsable, indiquant qu’il est possible d’annuler la grève qui coincide avec la reprise des cours après l’arrêt instauré par le gouvernement pour lutter contre la propagation de la covid-19, en cas de réussite de la séance de négociations qui se tient aujourd’hui.

L’objectif de l’UGTT n’est pas d’observer la grève mais plutot l’examen des dossiers urgents afin d’assurer la sécurité des agents et des usagers des moyens de transport public en plus de l’amélioration de la situation de la société qui souffre de plusieurs problèmes qui doivent être réglés dans les plus brefs délais, a-t-il dit.