Bizerte : Aménagement de deux hôpitaux de campagne à Errimal et la plage Mami

L’espace Errimal (délégation de Menzel Jemil) et celui de la plage Mami (délégation de Ras Jbel) seront aménagés en tant que deux hôpitaux de campagne en prévision de l’augmentation des cas de contamination par le Covid-19 dans la région et nécessitant un encadrement médical, a fait savoir le directeur régional de la santé à Bizerte Jameleddine Saidani, et ce, a-t-il dit, en coordination avec le gouverneur de la région et président de la commission régionale d’organisation du secours et de lutte contre le coronavirus Mohamed Gouider.

Saidani a expliqué que cette décision est préventive et s’inscrit dans le cadre de la préparation à toute urgence et au cas où la capacité d’acceuil disponible dans les différents espaces des hôpitaux publics de la région atteint son maximum.

Il a fait remarquer que la commission de lutte contre les catastrophes et d’organisation du secours avait appelé, à travers le gouverneur de la région, lors de sa réunion tenue vendredi dernier, toutes les composantes officielles, les organisations et les associations de la société civile ainsi que les mécènes à contribuer à la fourniture d’unités d’oxygène notamment les manomètres pour équiper le premier hôpital de campagne à l’espace Errimal qui comprendra 50 lits, puis ultérieurrement l’espace de la plage Mami.

Le directeur régional de la santé à Bizertze a ajouté que le nombre de lits équipés en oxygène dans les différents espaces hospitaliers publics de la région est de 140 dont 80 sont exploités jusqu’à ce jour, alors que le service de réanimation du CHU Habib Bougatfa de Bizerte est équipé de 7 lits actuellement occupés.

Saidani a souligné, dans le même ordre d’idées, que la hausse du nombre de décès dans la région est due à l’âge avancé des personnes contaminées et atteints de maladies chroniques tels que le diabète et les maladies cardiaques qui constituent, selon ses dires, “un terrain favorable à la propagation du virus”.

Parlant de la situation épidémiologique dans la région il a souligné que “bien que sérieuse”, une baisse du nombre de cas positifs a été constatée, exhortant au respect des protocoles sanitaires adoptés pour éviter les impacts du coronavirus.

Le président de la commission régionale de lutte contre les catastrophes et d’organisation du secours et gouverneur de Bizerte, Mohamed Gouider a appelé, lors de la réunion périodique de la commission, tenue vendredi, les tissus entrepreneural et associatif ainsi que les municipalités et les donateurs à soutenir les efforts de fourniture d’équipements de respiration artificielle (manomètres) et d’unités d’oxygène pour assurer les besoins des hôpitaux en la matière.

Et d’annoncer que le conseil régional s’est engagé à acquérir 50 unités pour équiper les espaces Errimal et la plage Mami en temps qu’hôpitaux de campagne à exploiter en cas de besoin, en plus de l’octroi de 50 bouteilles d’oxygène au profit de l’hôpital de Menzel Bourguiba et de plus de 10 autres à celui de Mateur avec le concours des directions régonales de donateurs, mettant l’accent sur la mise en oeuvre des mesures de limite de l’encombrement et des files d’attente devant les espaces administratifs et financiers tant publics que privés et de services en général, outre l’exploitation des passages covid-19 aménagés dans la région.

Pour rappel, le total des cas positifs de coronavirus à Bizerte se sont élevés, jusqu’au vendredi 5 novembre courant, à 2468 cas, depuis le début de la crise sanitaire mondiale dont 1987 de guérisons, alors que le nombre de décès s’est établi à 101 décès et celui des patients encore porteurs du virus est de 381 individus selon les directeur régional de la santé Jameleddine Saidani dans une précédente déclaration aux média.