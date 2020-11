Tunisie : Transfert partiel de la circulation au niveau du tunnel de l’avenue Yasser Arafat

Le tunnel situé à la rocade X (gouvernorat de Tunis) sera fermé à la circulation, à partir du dimanche 8 novembre 2020, et ce pour les usagers de la route venant de la route X et la route nationale n° 8, qui se dirigeant vers La Charguia 1, la capitale, le lac et la Marsa, en passant par l’avenue Yasser Arafat, a indiqué samedi, le ministère de l’Equipement, de l’habitat et de l’infrastructure.

Le ministère a précisé que la fermeture du tunnel durera 5 jours successifs, en vue d’achever les travaux au niveau de la sortie du tunnel vers l’aéroport de Tunis-Carthage.

Les usagers de la route peuvent bifurquer adroite vers la route adjacente.Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de l’achèvement des travaux de construction de liaison entre la rocade et la route nationale n° 10 dans le gouvernorat de TunisLes usagers de la route sont appelés à faire preuve de prudence et à réduire la vitesse.