Liguen1 : L’AS Rejiche engage l’ex-gardien de l’Etoile du Sahel, Zied Jebali

L’AS Rejiche a engagé l’ex-gardien de l’Etoile Sportive du Sahel, Zied Jebali pour une saison, annonce le club nouvellement promu en ligue 1 du football professionnel.

Le portier i (30 ans) qui a également évolué à l’AS Marsa et l’AS Gabès, est la cinquième recrue du club après le défenseur ivoirien Kwame Kofi Kinston du club ivoirien San Pedro,, le milieu de terrain de l’Olympique Sidi Bouzid, Hossam Souissi, le défenseur de l’EM Mahdia, Hamdi Zaouali. et l’attaquant malien Abou Bakr Diarra de l’ES Metlaou., en plus du renouvellement du contrat du duo Omar Lamti et Anis Khedher, pour deux saisons.

Le nouveau promu fera son baptême de feu en ligue 1 le 21 novembre courant sur son terrain face à l’US Tataouine.