La députée Hayet Amri appelle le gouvernement à activer l’initiative visant à autoriser la production locale du matériel médical au profit des hôpitaux

La vice-présidente de la commission de la santé et des affaires sociales à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Hayet Amri, a appelé, jeudi, le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, à activer l’initiative proposée par certaines compétences tunisiennes, qui consiste à ouvrir la voie devant la confection des besoins des hôpitaux publics et privés en matière de matériel médical, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

Dans une déclaration à la TAP, Amri a appelé à l’examen en urgence de cette proposition qui a été soumise par l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Slim Choura à l’ancien Chef du gouvernement, afin de se focaliser sur la recherche de solutions urgentes et stratégiques, à travers la création d’une cellule de coordination pour la promotion de l’initiative et de l’industrialisation en matière de lutte contre la pandémie Covid-19.

Amri a dans ce sens affirmé que les compétences tunisiennes sont en mesure de fournir tous les besoins hospitaliers en matière de lits de réanimation et de matériel de protection nécessaire au cadre médical et paramédical, sans recours à l’importation, au vu de la propagation croissante du Coronavirus et du nombre élevé de contamination, dues, en partie, à la pénurie des fournitures médicales.

La cellule de la promotion de la recherche proposée, selon Choura, se chargerait de la coordination et la supervision de tous les projets de recherche, d’innovation, et d’industrialisation dans le but de soutenir les efforts du ministère de la Santé pour faire face à la pandémie. Un programme intégré sera ainsi mis en place visant à resserrer la coordination entre les parties prenantes publiques et privées, ainsi que pour activer et accélérer les voies de transmission de la technologie et des mécanismes qui la soutiennent.

L’initiative en question est à même de permettre d’atteindre l’autosuffisance des hôpitaux publics et privés et d’ouvrir la voie devant l’exportation du matériel médical localement confectionné, au vu de la pénurie enregistrée sur les marchés européens et leur recours aux marchés asiatiques.

Amri a, à ce propos, posé la question sur les raisons du blocage de la mise en œuvre de cette initiative et de mobiliser des financements afin de la réaliser, d’autant plus qu’elle avait reçu l’approbation du Chef du gouvernement en exercice, depuis le début du mois d’octobre dernier.

La députée a encore estimé que les compétences tunisiennes sont en devoir de valoriser cette initiative qui va dans le sens de l’intérêt national, et d’adopter ses solutions innovantes à caractère scientifique, couvrant toutes les dimensions de base de la pandémie, d’autant que les vocations tunisiennes avaient fait preuve d’esprit d’initiative et de créativité. Elle a rappelé à ce propos, les dernières innovations technologiques, telles que les robots, les applications mobiles, le matériel de protection et les appareils de respiration artificielle.