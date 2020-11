Tunisie – Covid-19 : le ministère des Affaires sociales distribue des aides provenant de l’Organisation internationale du Travail au profit de 3 centres sociaux

Une cérémonie a été organisée, mercredi au siège du ministère des Affaires sociales, au cours de laquelle des aides sociales provenant de l’Organisation internationale du travail (OIT)-bureau de Tunis-qui consistent en des équipements de protection contre le Coronavirus et des tablettes numériques ont été remis aux Centres de Protection Sociale des Enfants à Tunis et à Sidi Bouzid et au Centre Social d’Observation des Enfants de la Manouba.

Cette initiative s’inscrit, selon un communiqué publié par la page officielle du ministère, dans le cadre du projet “Ensemble contre le travail des enfants en Tunisie” (Protecte) financé par le département américain du Travail, ainsi que dans le contexte de la lutte contre les répercussions de la crise sanitaire liée au Covid-19 sur les enfants issus de ces centres sociaux.

Le directeur général du département de la promotion sociale, Sami Belghith, a exprimé à cette occasion ses remerciements aux parties donatrices, qui œuvrent, a-t-il dit, à “soutenir les efforts du ministère des Affaires sociales visant à limiter les répercussions de la pandémie, notamment sur les enfants des centres sociaux”.

Lors de la cérémonie de remise des aides à laquelle ont assisté des représentants du Bureau international du travail à Tunis (BIT), des centres bénéficiaires de l’aide, et un certain nombre de cadres ministériels, Belgith a souligné la nécessité d’utiliser à bon escient les équipements offerts, réitérant la disposition du département des Affaires sociales à poursuivre le programme de coopération visant à lutter contre le travail des enfants.

Pour sa part, la représentante du BIT à Tunis, Houda Mestiri, a loué les efforts déployés par les équipes du ministère des Affaires sociales en matière de protection des enfants, en particulier les enfants sans soutien et ceux appartenant aux groupes vulnérables, exprimant la volonté de l’organisation d’apporter davantage de soutien au ministère des Affaires sociales dans le cadre de la mise en œuvre du projet “Protecte” en Tunisie.

Le projet en question s’inscrit dans le cadre du plan national de lutte contre le travail des Enfants, mis en œuvre par le ministère des Affaires Sociales et le ministère de la Femme, de la Famille et des Séniors et le BIT, avec le soutien du Département américain du Travail et en coopération avec l’OIT.

Ce projet vise principalement le renforcement des capacités des parties intervenantes, telles que le gouvernement, les acteurs sociaux et les composantes de la société civile, à développer et à renforcer la base de données, les connaissances, ainsi que la sensibilisation et la mobilisation sociale dans le domaine de la lutte contre le du travail des enfants en Tunisie.