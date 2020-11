La HAICA suspend définitivement l’émission “Bila Kinaa” et inflige une amende de 20 mille dinars à “M Tunisia”

Le Conseil de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) a décidé d’infliger une amende de 20 mille dinars à la chaîne de télévision privée “M Tunisia” et de suspendre définitivement l’émission “Bila Kinaa”, diffusée sur la même chaîne.

Dans un communiqué publié, mardi, la HAICA a indiqué que ces décisions ont été prises lors de la réunion de son conseil tenue, le 26 octobre dernier.

“La suspension définitive de l’émission en question concerne non seulement sa diffusion sur la chaîne mais aussi sur son site officiel et tous ses pages dans les réseaux sociaux”, a-t-elle précisé.

La chaîne “M Tunisia” a été également appelé à retirer, de ses pages sur les réseaux sociaux, tous les épisodes de cette émission.

L’Instance de régulation a souligné que ce qui a été diffusé porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et à la déontologie journalistique, en violation de l’article 5 du décret-loi sur l’audiovisuel et aux dispositions des articles 14, 23 et 24 du cahier des charges fixant les conditions et les règles générales d’octroi d’une licence de création et d’exploitation d’une chaine de télévision privée.