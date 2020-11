Journée Mondiale du Diabète 2020 : « Rôle de l’infirmier dans la prise en charge du diabète »

A l’occasion de la Journée Mondiale du Diabète,célébrée le 14 novembre, la Société Tunisienne d’Endocrinologie, Diabète et Maladies Métaboliques (STEDIAM) et l’Amicale des Endocrino-Diabétologues de Sfax (membre de la Fédération Internationale de Diabète), en collaboration avec les Laboratoires Novartis, organisent une campagne de sensibilisation sur le Diabète.

COVID-19 oblige, cette campagne aura lieu en ligne pour sensibiliser contre les dangers de cette maladie et pour mieux faire connaître ses facteurs de survenue, les moyens de sa préventionet sa prise en charge.

Avec quelques 400 millions de malades dans le monde, le diabète est une véritable pandémie et un enjeu majeur de santé publique.En Tunisie, les statistiques les plus récentes montrent que 19% des plus de 25 ans sont atteints de diabète dont le tiers ne le savait pas. Ce taux pourrait atteindre 26 % à l’horizon 2024.

Ainsi donc, le diabète constitue, plus que jamais, un problème de santé publique dans notre pays. Cela serait dû, en grande partie,à un mode de vie sédentaire et à une alimentation déséquilibrée.

C’est pour cela que le grand public et les professionnels de santé doivent prendre conscience de l’importance de la prévention pour identifier les facteurs de risque au plus tôt, les prévenir et les maîtriser.

Pour cette année le thème de la Journée Mondiale du Diabète est : « Rôle de l’infirmier dans la prise en charge du diabète ». L’objectif de cette mise en valeur du rôle de l’infirmier est de montrer qu’il peut contribuer à ce que le diabétique puisse vivre normalement grâce à une bonne hygiène de vie, notamment en adoptant un régime alimentaire sain, en pratiquant régulièrement des exercices physiques, en prenant les médicaments adéquats et en bénéficiant d’un encadrement psychologique.

Lors de cette campagne de sensibilisation, l’Amicale des Endocrino-Diabétologues de Sfax organise en collaboration avec la STEDIAM et de nombreusesfirmes pharmaceutiques, le vendredi 13 novembre 2020 un congrès médical en ligne sur le thème« Médicaments anti-diabétiques et effets sur le cœur et les reins ».

Le samedi 14 novembre 2020 verra l’organisation de séances de formation scientifique virtuellesà propos du diabète destinées au personnel infirmier.

Cette campagne marquera également le démarrage des festivités du 100ème anniversaire de la découverte de l’insuline. Unedécouverte qui a été l’une des plus importantes de l’histoire de la médecine moderne, et qui a révolutionné le traitement du diabète, maladie autrefois mortelle, en permettant de sauver des millions de vie de par le monde.

Il ne fait aucun doute que la coopération fondée sur des alliances stratégiques entre les associations de professionnels de la santé,les patients eux-mêmes, les institutions de recherche, les dirigeants du secteur de la santé et d’autres secteurs,dans le but de développer les connaissances scientifiques et la convergence entre science et technologiecontribuera à améliorer les résultats en matière de santé et à développer des méthodes de soins du diabète au niveau de la prévention, du dépistage précoce et du traitement