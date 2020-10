Les températures seront en légère baisse, samedi, et les maximales varieront entre 19 et 24 degrés sur le nord et le centre, et entre 22 et 26 degrés sur le sud.

Le ciel sera nuageux sur l’ensemble des régions du pays, et le vent soufflera du secteur nord faible à modéré.

La mer sera peu agitée.