Tunisie : Suspension du travail aux urgences de la Rabta

L’organisation tunisienne des jeunes médecins annonce la suspension du travail au niveau des urgences de la RABTA, à partir du 26 octobre 2020, à l’exception des cas d’extrême urgence suite à la prise d’assaut du service, perpétrée dans la nuit du 23 au 24 octobre 2020, par des inconnus et l’agression du cadre médical et paramédical.

Le président de l’organisation Jed Henchiri a indiqué mardi dans une déclaration à la TAP qu’en coordination avec les médecins résidents et internes du service des urgences de la RABTA à Bab Saadoun, il a été décidé de réduire le nombre des heures de travail dans ce service à cause de la détérioration de la situation sanitaire et en l’absence de sécurité accordé au cadre médical et paramédical.

Henchiri a souligné dans ce même ordre d’idées que la décision prise par l’organisation est en vigueur jusqu’à trouver des réponses favorables, de la part du ministère de la santé, aux revendications lancées depuis le 3 octobre courant.

Il s’agit notamment d’accélérer le recrutement du personnel médical et paramédical et de favoriser le matériel nécessaire pour se protéger du coronavirus.