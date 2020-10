Gabès-covid19 : Deux décès et 52 nouvelles contaminations

Deux décès ont été enregistrés, mardi, dans l’unité covid19 de l’hôpital régional de Gabès, a indiqué le directeur régional de la santé à Gabès, Riadh Chaouch.

Il s’agit d’un homme (88 ans) originaire de Nouvelle Matmata et d’une femme (87 ans) originaire de Gabès-ville, a-t-il précisé à l’agence TAP.

Le nombre total des décès liés au coronavirus s’élève ainsi à 31 personnes dans la région, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, 52 nouvelles contaminations ont été détectées au gouvernorat et réparties comme suit : 13 cas à El Hamma, 14 à Gabès-sud, 8 à Gabès-ille, 4 cas dans chacune des délégations de Oudhref et Métouia, 3 cas dans chacune des délégations de Ghannouch et Gabès-ouest et un cas dans chacune des délégations de Mareth et Menzel Habib, selon la même source.