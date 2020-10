Tunisie : Le ministre de la Santé, observant une auto-quarantaine, s’absente d’une séance plénière à l’ARP

Le ministre de la Santé Faouzi Mahdi, s’est absenté de la séance plénière tenue, lundi, à l’Assemblée des représentants du Peuple (ARP) consacrée au dialogue avec les membres du gouvernement, en raison de son observation d’une auto-quarantaine après son retour d’Italie, où il a participé aux activités du premier Forum mondial sur la santé “Après Covid- 19” à Rome, a indiqué lors de cette plénière, Tarek Fetiti, second vice-président de l’ARP.

Fetiti a ajouté, à ce propos, que le conseil de l’ARP avait reçu une correspondance à cet effet, ajoutant que le ministre de la Santé, est engagé à respecter les lois en vigueur, qui imposent son placement en auto-quarantaine.

A noter que l’ordre du jour de la plénière consacrée au dialogue avec les membres du gouvernement s’est étalée sur deux séances, et qui ont porté sur plusieurs axes, dont notamment, la crise de la commercialisation des récoltes agricoles, en particulier celles des dattes et des grenades, outre les maladies qui menacent le cheptel national, la crise des engrais agricoles, ainsi que les mesures d’accompagnement pour le soutien le secteur du tourisme et la préservation des postes d’emploi.

La séance s’est tenue en présence des ministres, de l’Agriculture, du Commerce et du Développement des Exportations, du Tourisme et de l’Artisanat, de l’économie des finances et de l’appui à l’investissement La deuxième séance a abordé la situation dans les prisons tunisiennes en cette période de la propagation de la pandémie Covid-19, des problèmes des collectivités locales, notamment en ce qui concerne la crise de Sbeïtla (Kasserine), les difficultés et problèmes dans le secteur sportif, les Tunisiens à l’étranger et le retour des étudiants pour la poursuite de leurs études à l’étranger, outre les problèmes de transit au niveau des frontières avec la Libye, et ce, en présence du ministre de l’Intérieur, des Affaires locales et de l’Environnement, de la Justice, des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger.