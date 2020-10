France – Covid -19 : Une étude détaillée des personnes selon leurs âges et sexes

Le coronavirus est en train de se propager à grande vitesse partout dans le monde, notamment en France après l’enregistrement de 52 010 cas positifs en l’espace des dernières 24 heures.

Une étude a été effectuée pour connaître les personnes à risques et celles qui sont les plus touchées par les contaminations de ce nouveau coronavirus.

La deuxième vague a touché des populations que le virus n’avait pas touché dans lors de la première vague…

Selon cette étude, effectuée en France, le coronavirus a touché 47% de femmes contre 53% d’hommes (en Tunisie c’est l’inverse, c’est-à-dire plus de femmes que d’hommes).

Les personnes âgées entre 15 et 44 ans sont les plus touchées par les contaminations. Depuis une semaine, les personnes les plus touchées ont une moyenne d’âge de 75 ans. Le nombre des cas chez les plus de 65 ans a triplé en 6 semaines.

L’augmentation des contaminations a été enregistrée chez les 45-65 ans. En ce qui concerne les patients hospitalisés, la plupart sont âgés de 71 ans dont 53% sont des hommes.