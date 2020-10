Tunisie – météo : Les températures en baisse de 10°c à partir de samedi

La situation météorologique sera marquée, à partir de samedi, d’une baisse des températures de près de 10°c et par des pluies orageuses, alerte vendredi, l’Institut National de la Météorologie.

Selon l’INM, les températures varieront entre 18°c et 23°c dans les régions du nord, du centre-ouest et sur les hauteurs ouest et entre 25°c et 30°c ailleurs.

Les pluies snt attendues à partir de samedi matin, dans les régions du nord-ouest et gagneront par la suite le reste des gouvernorats du nord dont Tunis, Zaghouan, Bizerte et le Cap bon et certains endroits du centre. Elles seront faibles à modérées mais auront un caractère orageux.

Le vent soufflera fort et sa vitesse pourrait atteindre les 50km/h notamment, près des cotes. La mer sera très agitée sur le nord et agitée à très agitée ailleurs.