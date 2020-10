Hamdi Meddeb présente un projet d’un grand complexe de jeunesse et de sport

Le président de l’Espérance de Tunis, Hamdi Meddeb, a présenté vendredi lors d’une réunion avec le ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Intégration professionnelle, Kamal Déguiche, et la secrétaire d’Etat, Sihem Ayadi, un projet d’un grand complexe de jeunesse et de sport à l’intention du club qui répond aux normes internationales.

Selon la page officielle du ministère, le ministre et la secrétaire d’Etat ont exprimé leur soutien au projet proposé et à toute nouvelle réalisation en faveur du sport et de la jeunesse qui contribuerait à améliorer les performances des jeunes et des athlètes dans diverses spécialités et catégories et à élever le drapeau national sur la scène régionale, continentale et internationale.