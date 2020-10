Covid-19  : Les voyageurs à partir de la Tunisie désormais interdits en Europe

En raison de leur situation épidémiologique, la Tunisie, la Géorgie et le Canada «… ont été retirés de la liste des pays dont les voyageurs sont autorisés sur le territoire de l’Union européenne ». C’est ce que rapporte l’AFP. Dit autrement, un voyageur en provenance de ces pays ne peut plus débarquer sur le sol des 27 pays de l’Union.

L’agence française rappelle que cette décision de l’UE s’inscrit dans le cadre de sa lutte contre la propagation de la pandémie de Covid-19, prise à la «… mi-mars d’interdire les voyages «non essentiels» sur son territoire en provenance de pays tiers”.

A noter également que cette liste comprenait 15 pays en juin, puis 11 en août. Elle comprend maintenant l’Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, le Rwanda, la Corée du Sud, la Thaïlande, l’Uruguay et Singapour et la Chine; plus les trois pays cités plus haut.