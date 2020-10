Tunisie – Coronavirus : 57 patients pris en charge par les hôpitaux locaux qui disposent de 252 lits réservés aux personnes contaminées

57 patients atteints par le Covid-19 ont été admis, hier mardi, dans les hôpitaux locaux qui disposent, actuellement, de 252 lits réservés aux personnes contaminées, a déclaré, mercredi à la TAP, la directrice des soins de santé de base au ministère de la Santé, Amal Ben Said.

Elle a ajouté qu’une équipe travaille à renforcer la capacité d’hospitalisation des 109 hôpitaux locaux dans l’objectif d’atteindre les 1000 lits réservés aux patients infectés par le coronavirus sur 4000 lits disponibles dans ces établissements afin d’alléger la pression sur les services d’urgence de certains hôpitaux universitaires et régionaux.

Elle a expliqué que cette procédure s’inscrit dans le cadre du renforcement du rôle des services de santé de première ligne (hôpitaux locaux) dans la prise en charge des patients du Covid 19 dont le rôle s’est limité lors de la première vague aux opérations d’investigation sur le terrain et au renforcement des ressources humaines dans les deuxième et troisième lignes.

La responsable a indiqué que les services de première ligne procèdent, en partenariat avec les secteurs public et privé (syndicat et le conseil national de l’ordre des médecins), à sensibiliser les citoyens à l’importance de la prévention, à prendre en charge les patients contaminés et à orienter ceux dont l’état de santé est plus critique vers les hôpitaux régionaux et universitaires.