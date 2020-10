Sofiane Hidoussi nouvel entraineur du CS Hammam-lif

Le Club Sportif d’Hammam-lif a engagé l’entraîneur Sofiène Hidoussi à la tête de l’équipe première de football en remplacement de Chokri Khatoui, annonce le club de la banlieue sud sur sa page officielle Facebook.

Le technicien tunisien dirigera les “Verts” pour le tournoi des barrages qui verra la participation de la JS Kairouan, de l’EGS Gafsa et l’Olympique de Sidi Bouzid qui aura lieu les 31 octobre, 04 et 08 novembre.

Ce ce tournoi rappelle-t-on, a été décidé vendredi dernier par la fédération Tunisienne de football, après sa décision d’exclure le Croissant Sportif de Chebba et l’interdiction de participer à toutes les compétitions qu’elle organise au cours de la saison 2020-2021.

Suite à cette décision, et compte tenu de la place vacante qui en découle au niveau des équipes engagées en Ligue 1 (saison 2020-2021), le bureau fédéral a décidé d’organiser un mini-championnat (barrages réunissant les équipes classées 13 et 14ème de la saison 2019-2020 (JS Kairouan et CS Hammam-lif) et les deux équipes classées deuxièmes des barrages de la Ligue 2 (EGS Gafsa et O.Sidi Bouzid). Au terme de ce tournoi, l’équipe classée première rejoindra la ligue 1 pour remplacer le CS Chebba.