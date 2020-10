Tozeur : Un couvre feu à Nefta pour endiguer le virus

Un couvre-feu a été décrété, à la délégation de Nefta (Tozeur), de 20h à 05h du matin, du lundi au vendredi, et de 18h à 05h du matin, les samedi et dimanche, a annoncé le gouverneur de Tozeur, Aymen Bejaoui.

Il a ajouté, dans une déclaration à l’Agence TAP, que cette décision a été prise, mardi, par la commission régionale de lutte contre les catastrophes et d’organisation des secours du gouvernorat de Tozeur, suite à l’augmentation du nombre des cas confirmés de Covid-19.

La commission a également décidé la fermeture des salles de sport dans la région et de renforcer le contrôle de l’application du protocole sanitaire dans les autres délégations de la région.

Evoquant les mesures déjà prises par la commission, il a fait savoir que la commission a décidé de les prolonger, citant le couvre-feu et la réception d’une seule personne dans les salons de coiffures avec l’obligation du port du bavettes.

Il s’agit également de permettre aux cafés de travailler avec une capacité ne dépassant pas les 30%, dans les espaces fermés et 50% dans les espaces en plein air tout en assurant la poursuite de l’interdiction des narguilés et des jeux de cartes et de limiter le nombre des personnes par table à deux et de respecter le protocole sanitaire.

La réunion de la commission a convenu aussi de former des comités locaux pour contrôler l’application du protocole sanitaire dans tous les espaces, de prolonger la fermeture bains-maures et d’appeler les personnes âgées à ne pas sortir sauf en cas de nécessité.

Le gouverneur a appelé les habitants de la région à limiter les visites familiales et à porter les bavettes lors des visites.