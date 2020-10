Terrorisme : La FTCR condamne l’assassinat de Samuel Paty mais appelle à la non stigmatisation des musulmans

La Fédération des tunisiens pour une citoyenneté des deux rives (FTCR) et les associations membres ont souligné mardi dans un communiqué qu’elles condamnent avec fermeté l’assassinat de Samuel PATY, enseignant français, éducateur, professeur d’Histoire-Géographie, par un criminel haineux, intolérant et fanatique.

“Il s’agit d’un acte guidé par une idéologie sectaire, intolérante, incompatible avec la vie en société, refusant tout vivre ensemble et toute coexistence avec les autres pensées en France comme dans les pays arabes et/ou musulmans”, lit-on dans le communiqué.

Toujours selon ce document, “rien d’étonnant donc que ces terroristes et leurs idéologues s’attaquent au principe même de liberté d’expression et à plus forte raison de liberté de conscience”.

D’après la même source, cet assassinat terroriste comme tous les attentats précédents n’ont eu pour effet jusque-là et à chaque fois que de renforcer les idéologies nationalistes et d’extrême-droite hostiles aux musulmans et aux étrangers et, par contrecoup, à ouvrir la voie à un durcissement des politiques de plus en plus restrictives et répressives contre les immigrés mais aussi contre les libertés de tous.

La FTCR et les associations membres alertent cependant, contre les amalgames faciles et s’opposent fermement à la stigmatisation des musulmans et aux mesures répressives et arbitraires dirigées contre des associations de l’immigration et de lutte contre le racisme et l’islamophobie.

“Envenimer les relations entre les communautés, tel est l’un des buts des idéologues du terrorisme”, indique le communiqué.

La FTCR et les associations membres tiennent également à rappeler leur attachement à l’école publique notamment dans les quartiers populaires ainsi qu’à l’enseignement laïc et éclairé rappelant qu’elles sont toujours aux côtés des enseignants et des éducateurs et tiennent, à cette douloureuse occasion, à leur témoigner toute leur solidarité.

“Cet évènement tragique nous rappelle combien l’éducation est indissociable de la liberté et de la démocratie”, ajoute le communiqué.

La FTCR et les associations membres prendront part à l’hommage national qui sera rendu mercredi 21 octobre 2020 au professeur Samuel PATY.

Agé de 47 ans, Samuel Paty a été assassiné vendredi dernier à la sortie de son collège près de Paris après avoir montré à ses élèves des caricatures du prophète Mohammed lors d’un cours sur la liberté d’expression. Une attaque qui a suscité émotion et effroi en France.