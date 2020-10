Kairouan Sud et Kairoaun Nord : Un Couvre-feu de 20h à 05h du matin, à partir de mardi

Un couvre-feu a été décrété dans les délégations de Kairouan Nord et Kairouan Sud, de 20h à 05h du matin, pour une période de 15 jours, a annoncé le gouverneur et président de la commission régionale de lutte contre les catastrophes et d’organisation des secours du gouvernorat de Kairouan, Mohamed Bourguiba.

Il a ajouté dans une déclaration à l’Agence TAP, suite à la réunion de la commission, qu’il a été décidé de permettre aux cafés de travailler avec une capacité ne dépassant pas les 50% des chaises et tables.

Le gouverneur a précisé que la décision de la commission, datant du 7 octobre, concernant la suspension deux semaines de la prière du vendredi et des marchés hebdomadaires et la fermeture des salles des fêtes et des bains maures, a été prolongée.

A noter que le nombre des cas confirmées de Covid-19 à Kairouan a atteint 1045, dont 17 importés et 1028 contaminations locales, notamment dans les délégations de Kairouan Nord et Kairouan Sud.

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi a enjoint, lundi, tous les gouverneurs à décréter un couvre-feu dans leurs régions à partir de demain, mardi 20 octobre 2020.

C’est qui a été annoncé à l’issue d’une séance de travail présidée ce matin au Palais du gouvernement à la Kasbah par le chef du gouvernement, en présence du ministre de l’Intérieur et de plusieurs hauts cadres sécuritaires.