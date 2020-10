Eliminatoires CAN 2020 : La sélection juniors aborde ce lundi son 9e stage de préparation

La sélection tunisienne juniors de football (natifs de 2001) entame à partir de cet après-midi, un 9e stage de préparation en prévision des éliminatoires de la CAN 2020, qui se poursuivra jusqu’à samedi 24 du mois en cours.

Au programme du stage, cinq séances d’entrainement prévues toutes sur la pelouse du stage Chedly Zouiten à Tunis.

La sélection juniors avait, rappelle-t-on, effectué son dernier stage de préparation, du 20 au 25 septembre dernier entre l’annexe du stade d’El Menzah et le Stade Chtioui de la Marsa, disputant notamment un match amical avec l’équipe première du stade tunisien.

Voici la liste des joueurs convoqués:

Etoile du Sahel: Ahmed Slimane et Amine Khechich

Club africain: Mohamed Amine Zeghada, Chiheb Laabidi, Aziz Guasmi, Ahmed Laabidi et Amine Laajimi

CS Sfaxien: Alaa Ghram, Bechir Ghariani, Abdallah Amri et Achref Habbassi

US Ben Guerdane! Chawki Khedher

Espérance de Tunis: Mouhib Selmi, Zied Berrima et Farouk Mimouni

AS Marsa: Othman Karoui

CO Transport: Neji Fares

ES Zarzis: Mohamed Ali Lourimi

Stade Tunisien: Yassine Ridane, Yanice Seghaier et Amenallah Ben Hmida

CS Hammam-Lif: Rayen Haddad

JS Kairouan: Mohamed Amine Ghabi

CO Médenine: Abdelmouhib Chamekh

A noter que les staffs technique et médical ainsi que l’ensemble des joueurs effectueront ce soir et préalablement à leur stage fermé, le test de dépistage du Covid-19.