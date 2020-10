Tunisiens et Argentins veulent renforcer leur coopération dans le domaines des sports

Les moyens de renforcer la coopération entre la Tunisie et l’Argentine et de développer le partenariat dans les domaines de la jeunesse et des sports, ont été au centre d’un entretien, vendredi 16 octobre, entre Kamel Deguiche, ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Intégration professionnelle, et Claudio Rozencwaig, ambassadeur d’Argentine à Tunis.

L’entretien a porté sur les échanges d’experts entre les deux pays, le développement des relations dans les domaines sportif à travers la mise en place d’un partenariat entre les académies de football des jeunes et l’organisation de stages de longue durée dans les différentes sections sportives sous la conduite d’entraîneurs argentins spécialistes.

Ils ont également évoqué les perspectives de coopération dans le domaines de la jeunesse, notamment le volet de l’intégration sociale des jeunes de quartiers à forte densité.