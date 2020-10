Tunisie : Une moyenne de 20 décès par jour à cause de la Covid-19 ?

Le nombre de décès dus au coronavirus en Tunisie est passé à 537, précise la directrice du Programme national de lutte contre le coronavirus Nissaf Ben Alaya.

Elle a annoncé lors d’une conférence de presse tenue ce mercredi 14 octobre 2020, que le nombre de décès a augmenté en Tunisie et est passé à 537. Elle note que 34 cas ont été enregistrés les 11 et 12 octobre, en plus de 25 nouveaux cas enregistrés le mardi 13 octobre. Ce qui fait un total de près de 59 décès à cause de la Covid-19 en trois jours.