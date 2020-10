Tunisie – ARP : Répartition des responsabilités entre les députés d’Echaab

Le mouvement Echaab a dévoilé, mercredi, la nouvelle répartition des responsabilités entre ses députés au titre de la session parlementaire 2020/2021.

Khaled Krichi a été nommé assesseur du président du parlement chargé des Tunisiens à l’étranger et Abderrazak Aouidet vice-président du groupe démocratique (28 députés) que le mouvement partage avec les députés du Courant démocrate.

En vertu de la nouvelle répartition des responsabilités, la présidence de la commission des finances et de la planification revient à Haykal Mekki et la présidence de la commission de lutte contre la corruption à Badreddine Gammoudi.

Ali Ben Aoun assurera la vice-présidence de la commission de l’organisation de l’administration des affaires des forces porteuses d’armes.

Mohsen Fradi a été choisi nouveau rapporteur de la commission de l’agriculture et de la sécurité alimentaire et Lotfi Ayadi rapporteur adjoint de la commission du règlement intérieur et de l’immunité.

D’autres missions ont été confiées aux élus du mouvement Echaab dans le cadre de la répartition des responsabilités pour la nouvelle année parlementaire ; Hatem Boubakri : rapporteur adjoint de la commission de l’énergie et des ressources naturelles Abderrazak Aouidet : rapporteur adjoint de la commission des personnes porteuses de handicap et membre, par ailleurs, de la commission de l’éducation Leila Haddad : Membre de la commission des droits et libertés Kamel Habib Faraj :membre de la commission des finances et de la planification Abdessalem Ben Amara : membre de la commission de la santé et des affaires sociales Houssem Moussa : membre de la commission d’organisation de l’administration et des forces porteuses d’armes.