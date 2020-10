Ligue1 : la FTF retire 6 points au CS Chebba et suspend le président du club et le secrétaire général pour deux ans

La commission nationale de discipline et de fair-play de la fédération Tunisienne de football a sanctionné le Croissant Sportif de la Chebba en lui retirant 6 points dans le classement général du championnat de la ligue 1 du football professionnel (saison 2019/2020), plus une suspension de deux ans de toutes activités footballistiques au président du club Taoufik Mkacher et au secrétaire général , Mohamed Ben Brahem, ainsi qu’une amende de 40 000 dinars.

Les sanctions de la FTF ont été publiées par le président du club sur la page officielle Facebook du CS Chebba.

Le retrait des 6 points note-t-on, n’a aucune incidence sur le club qui occupait la 11e place avec 22 points à une longueur d’avance sur le CA Bizertin et se retrouve 12e, derrière la formation nordiste avec 18pts.

Le président du club et le secrétaire général rappelle-t-on ,avaient été convoqués fin août à comparaître respectivement devant la commission de discipline de la FTF et le bureau de la Ligue nationale de football professionnel, suites à leurs déclarations jugées outrageantes envers les structures sportives et leurs officiels .

Mohamed Ben Brahem avait écopé d’une amende de 30 000 dinars et d’une suspension de quatre matchs. pour un statut écrit sur la page Facebook officielle du club et qui selon la FTF, ” affecte la réputation des institutions sportives et de ceux qui y travaillent “.