Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 12 octobre 2020

Les perturbations climatiques se poursuivent durant la journée de lundi, avec pluies orageuses et des chutes de grêle dans certains endroits, sur le nord, le centre et localement le sud.

Les températures sont en baisse remarquable, les maximales seront comprises entre 13 et 17 C° dans le nord et les hauteurs, entre 18 et 23 C° dans le reste des régions et atteindront 28 C° à El Borma et Borj El Khadhra.

Un vent fort d’une vitesse de 60 km/h soufflera prés des côtes et la vigilance doit être de mise pour les activités de navigation et de pêche. Mer Très agitée.