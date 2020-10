Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 11 octobre 2020

Temps calme dimanche matin, mais apparition de perturbations climatiques l’après-midi au nord, puis au centre. Pluies temporairement orageuses devenant abondantes la nuit, avec des chutes de grêle et l’apparition de la foudre localement.

Vents généralement, modérés, se renforçant relativement l’après-midi, à une vitesse dépassant 60km/h, lors de l’apparition de nuages orageux.

Température en légère baisse au Nord et dans les hauteurs avec des maximales variant entre 21 et 26 degrés et entre 28 et 32 degrés dans le reste des régions, atteignant 34 degrés à l’extrême sud.