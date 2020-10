Tunisie : Cinq ministères s’engagent à saisir les ovins abattus hors des abattoirs

A partir du 1er novembre 2020, tous les ovins abattus et vendus dans les locaux de vente des viandes rouges et des restaurants, sans autorisation, seront saisis , ont annoncé vendredi, dans un communiqué conjoint les ministères du Commerce, de l’Agriculture, de la Santé, de l’Intérieur et des Affaires locales et de l’Environnement.

L’ensemble de ces départements ministériels ont fait observer que cette décision intervient suite à la recrudescence du phénomène de l’abattage anarchique des ovins dans les locaux de vente des viandes rouges et des restaurants au bord des différentes routes.

Et lesdits ministères d’expliquer que les têtes d’ovins abattus hors des abattoirs ne sont pas soumis au contrôle sanitaire et vétérinaire.

Ils ont souligné que ces pratiques présentent une menace pour la santé et la sécurité du consommateur, sachant, par ailleurs, que l’abattage anarchique provoque un épuisement des richesses animalières, causant ainsi un disfonctionnement des mécanismes de l’offre et de la distribution ainsi que la hausse des prix des viandes rouges.

La même source a révélé que toutes les viandes disponibles dans les locaux et des restaurants seront saisies, si leurs propriétaires ne prouvent pas leur passage par les circuits de contrôle et de distribution légaux et organisés, lesquels locaux seront soumis à des décisions de fermeture.

Le communiqué conjoint insiste sur le fait que tout contrevenant au cadre légal organisant le secteur sera puni et poursuivi judiciairement selon les dispositions de la loi en vigueur.