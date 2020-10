Bizerte-covid19 : 77 nouveaux cas de contamination en 24h

Le nombre de contaminés par le coronavirus ne cesse d’augmenter au gouvernorat de Bizerte. En effet, durant les dernières 24 heures, 77 nouveaux cas ont été enregistrés dans la région, a indiqué à l’agence TAP le directeur régional de la santé par intérim, Mohamed Bokri.

Avec ces nouveaux cas, le nombre total des contaminés dans la région a atteint 973 cas depuis la propagation de l’épidémie dont 20 décès parmi eux trois sont morts entre jeudi et vendredi alors que les patients rétablis de l’infection sont au nombre de 485 cas, d’après la même source.

A noter que l’observatoire national des maladies nouvelles et émergentes (ONMNE) a classé les délégations de Bizerte-Nord et Ras Djebel en zones rouges et a avisé les autorités régionales afin d’appliquer les mesures sanitaires et sécuritaires approuvées par le conseil ministériel restreint lors de sa réunion le 3 octobre dernier.