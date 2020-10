Tunisie – COVID-19 : Mobilisation de services hospitaliers dans plus de 50 hôpitaux pour une prise en charge plus efficace des malades

Faycel Ben Salah, directeur général de la santé au ministère de la santé a annoncé mercredi que des services hospitaliers dans plus de 50 hôpitaux répartis sur l’ensemble du pays ont été mobilisés pour assurer une prise en charge plus efficace des malades atteints de la COVID-19 et éviter les complications graves.

S’exprimant lors d’une conférence de presse tenue mercredi, le responsable a signalé que la situation est critique et nécessite une grande vigilance soulignant que le ministère suit l’évolution de la situation dans les différentes régions du pays en collaboration avec les autorités régionales et œuvre à développer les capacités des secteurs public et privé afin d’assurer une meilleure prise en charge des malades atteints de la COVID-19.

Dans ce contexte, Ben Salah a rappelé que les malades ne représentent que 15% du total tandis que 85% des cas confirmés d’infection au coronavirus sont asymptomatiques.

Il a, en outre, rappelé que le nombre de lits de réanimation passera de 95 à 220 lits de réanimation fin octobre tandis que les lits d’oxygène passeront de 440 à plus de 1400 lits fin octobre “Le ministère a aussi procédé à la révision des indications des protocoles de suivi et de surveillance dans les laboratoires”, a-t-il dit soulignant le souci du département de protéger les cadres médicaux et paramédicaux à travers la garantie des moyens de protection selon les besoins actualisés en permanence.

Par ailleurs, Ben Salah a signalé que d’ici une dizaine de jours un nouveau protocole de prise en charge des personnes décédées du coronavirus sera mis en place.

“Si 70% des Tunisiens portent le masque on arrivera à maitriser la situation et on pourra réduire les décès de 70%”, a-t-il souligné.