Tunisie : Reprise de l’activité universitaire des médecins, médecins dentistes et pharmaciens hospitalo-universitaires

Le ministre de la Santé, Fawzi Mehdi, a signé, mardi au siège du ministère, un accord avec le Syndicat général des médecins, médecins dentistes et pharmaciens hospitalo-universitaires, relatif au versement de la prime de la rentrée universitaire aux médecins, médecins dentistes et pharmaciens hospitalo-universitaires.

Suite à cet accord, le Syndicat a décidé de la reprise de l’activité universitaire pour les médecins, les médecins dentistes et les pharmaciens hospitalo-universitaires.

Cet accord porte, également, sur l’approbation de la création d’une prime d’enseignement et l’augmentation de l’indemnité de recherche et d’encadrement au profit du personnel hospitalo-universitaire (médecins, médecins dentistes et pharmaciens), ainsi que la publication des décrets relatifs à l’homologation des médecins dentistes et des pharmaciens hospitalo-universitaires avec les médecins hospitalo-universitaires.

Il est à noter que le Syndicat général des médecins, médecins dentistes et pharmaciens hospitalo-universitaires avait, récemment, annoncé la suspension de d’enseignement et de toute activité académique ou d’encadrement de stages au profit des étudiants en médecine, médecine dentaire et pharmacie pour exiger la satisfaction d’un certain nombre de revendications.