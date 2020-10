Tunisie : Le ministère de la jeunesse et des sports annonce plusieurs mesures pour lutter contre le coronavirus

Le ministère de la jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle a annoncé lundi après-midi dans un communiqué, que suite aux mesures exceptionnelles annoncées samedi dernier par le Chef du Gouvernement Hichem Mechichi, visant à freiner la propagation du coronavirus il a été décide ce qui suit:

– Suspension de toutes les manifestations de jeunesse et de sports pendant 15 jours avec la possibilité de prolongation, selon la situation sanitaire du pays

– Suspension de toutes les compétions sportives officielles et des rencontres amicales pendant 15 jours, avec la possibilité de prolongation selon la situation sanitaire du pays

-Pour ce qui est des sélections nationales :

Obligation de procéder à des tests de dépistage et de les présenter à la demande, avec la nécessité que les résultats soient négatifs pour poursuivre les stages et les entraînements

Obligation d’informer tout cas positif afin de décider de poursuivre ou interrompre le stage et ce en coordination avec les services spécialisées de l’Etat

Aucune structure sportive n’a le droit de programmer des compétitions ou matches internationaux sans avoir reçu à l’avance, l’autorisation des services spécialisées de l’Etat Report de toutes les assemblées générales ordinaires et extraordinaires des différentes structures sportives

Le ministère ajoute qu’il prendra toutes les mesures nécessaires contre tout ceux qui enfreindront le protocole sanitaire et invite tous les sportifs à le respecter et apporter leur contribution à la campagne de sensibilisation et de prévention et participer activement aux efforts dans la lutte contre cette pandémie.