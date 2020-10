Ariana-covid19 : 159 nouvelles personnes testées positives

Durant les deux derniers jours, 159 nouvelles personnes ont été testées positives au covid-19 dans le gouvernorat de l’Ariana portant à 890 le nombre de cas de contamination dans la région depuis la réouverture des frontières le 27 juin dernier, lit-on dans un rapport publié par la direction régionale de la santé de l’Ariana.

Le même document indique que le nombre de personnes rétablies de l’infection est passé à 376 cas dans la région alors que celui des décès a atteint 26.

Des mesures avaient été insaturées afin de lutter contre la propagation du coronavirus au gouvernorat dont notamment le renforcement du contrôle de l’application du protocole sanitaire dans établissements publics et privés, l’interdiction du narguilé (chicha) dans les cafés et salons de thé, l’utilisation des assiettes, plats et gobelets à usage unique dans les cafés et les restaurants, la suspension des grandes manifestations et le port obligatoire du masque dans les moyens de transport et les administrations.