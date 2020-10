La création tunisienne contemporaine au cœur du FFM2020 avec “Tunisie en mouvement” jusqu’en 2021

Dans l’édition 2020 du Festival Francophonie Métissée (FFM), c’est la création contemporaine tunisienne qui constitue le fil rouge de cette édition à la faveur de laquelle la question des ” alternatives ” représente un des points d’horizon.

Comme chaque année, la 29° édition de la Quinzaine du Cinéma francophone propose de découvrir des films, courts, moyens et longs-métrages, en provenance des pays de l’espace francophone.

Du 25 septembre au 6 octobre 2020, ce sont dix séances exceptionnelles qui sont organisées, avec des œuvres en provenance d’Arménie, de République démocratique du Congo, du Luxembourg, de Tunisie, du Laos, du Sénégal, de Belgique et du Québec

FFM2020 intègre la quinzaine du cinéma francophone – du 25 septembre au 6 octobre – avec plus de 10 séances agrégeant une sélection de films en provenance de onze pays du globe et un focus dédié à la création cinématographique contemporaine tunisienne composé de courts- métrages et du long métrage ” Sortilège (Tlamess)” d’Ala Eddine Slim découvert l’an dernier à la Quinzaine des Réalisateurs du festival de Cannes.

Des vidéos signées d’Ismaïl Bahri dont le travail a été présenté notamment au Mac VAL, au Jeu de Paume, au British Film Institute (Londres)… de Younes Ben Slimane présenté entre autres au festival de Locarno sont diffusées toute la durée de cette édition. Une installation signée par Haythem Zakaria – artiste transdisciplinaire tunisien basé à Paris dont la démarche s’inspire de la cosmogonie et la spiritualité est également au programme.

FFM, célèbre les 15 ans du Prix Senghor et propose un panorama de la littérature tunisienne à l’heure où, plus que jamais, la fiction s’affirme comme une source paradigmatique de savoir originale et indispensable.

En outre, cette édition se tient en parallèle à une initiative portée par Wallonie-Bruxelles International et la Délégation Wallonie-Bruxelles à Tunis : ” Tunisie en mouvement ” qui sera prolongée jusqu’en 2021.

La 29° Quinzaine du Cinéma francophone est une initiative du Centre Wallonie-Bruxelles/Paris.