Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 29 septembre 2020

Quelques nuages sur la plupart des régions, puis temps partiellement nuageux, l’après-midi, sur le Nord.

Vent faible à modéré de 15 à 30 km/h, de secteur sud sur le nord et le centre et de secteur ouest sur le sud, devenant relativement fort, l’après-midi près des côtes, selon l’Institut National de la Météorologie (INM).

La mer sera agitée près des côtes Nord et peu agitée à agitée dans le reste des côtes.

Les températures maximales évolueront entre 28 et 32 degrés, dans le Nord, le centre et sud-est, entre 30 et 35 degrés, dans le reste des régions et atteindront 38 degrés, à l’extrême Sud.