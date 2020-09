La poste Tunisienne dénonce fermement l’agression de ses agents

La poste tunisienne a dénoncé fermement les agressions qui ciblent ses agents et a annoncé qu’elle n’hésitera pas à protéger le service public et à assurer la continuité des prestations fournis aux citoyens et entreprises économiques, tout en prenant les mesures légales possibles à l’encontre des agresseurs de ses agents et leur poursuivre en justice.

Cette annonce intervient suite à deux récentes agressions d’un agent au bureau de la poste d’ El Manar 2 (Tunis) et d’un autre au bureau de poste de Chatt Meriem (Sousse), a-t-on appris d’un communiqué de la poste publié, lundi.

Et d’ajouter que ces actes perturbent le service public et les intérêts des clients et citoyens.

La poste tunisienne a souligné, dans ce cadre, son soutien absolu à tous ses agents et son engagenemnt à fournir les conditions nécessaires pour permettre à ses agents d’accomplir leur travail convenablement.

Les bureaux de poste assurent ses différents services financiers, pendant les horaires de travail, conformément aux dispositions et procédures en vigueur et respectent le protocole sanitaire pour prévenir la propagation de Covid-19, ajoute la même source.