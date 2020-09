Volley-Coupe de Tunisie (Messieurs) : Le CS Sfaxien et l’ES Sahel complètent le tableau des demi-finales

Le CS Sfaxien et l’ES Sahel complètent le tableau des demi-finales de la coupe de Tunisie de Volley-ball et rejoignent l’Espérance ST et la Saydia Sidi Boussaid qui se sont qualifiées un peu plus tôt dans l’après-midi.

En effet, le CS Sfaxien s’est qualifié aux dépens de l’AS Marsa en remportant le 3e quart de finale par 3 sets à zéro (14-25, 20-25 et 11-25), tandis que l’ES Sahel a disposé de l’AS Haouaria sur le même score de 3 sets à zéro (20-25, 18-25 et 20-25).

Résultats complets des quarts de finale de la coupe de Tunisie de volley-ball messieurs, disputés samedi:

A La Marsa :

AS Marsa – CS Sfaxien 0-3

A Hammam-lif :

CS Hammam-lif – Espérance de Tunis 3-0

A Haouaria:

AS Haouaria – Etoile du Sahel 0-3

A Sfax:

ASPTT Sfax – Saydia Sidi Boussaid 1-3