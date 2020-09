Tunisie : Bientôt, 20 nouvelles unités de réanimation dans les hôpitaux universitaires

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi,, a annoncé, vendredi, que 20 unités de réanimation seront installées dans les hôpitaux universitaires d’ici un mois, dans le but de renforcer la capacité des hôpitaux à prendre en charge les patients atteints du “Covid-19”, en plus d’utiliser le nouvel hôpital de Sfax comme centre de prise en charge des patients, avec 20 lits de réanimation et 50 lit d’oxygène.

Dans une interview accordée à la radio “Mosaique FM” sur les nouvelles mesures prises pour limiter la propagation de l’épidémie en Tunisie, Mehdi a déclaré que le nombre de patients Covid19 hospitalisés a atteint 270 personnes dont 71 dans les services de réanimation et 27 en soins intensifs.

Le ministre a souligné que la situation épidémiologique est toujours sous contrôle malgré l’augmentation du nombre d’infection, et que le ministère est en train d’interagir de manière proactive avec les cas avancés en prenant de nombreuses mesures en coordination avec le ministère du Tourisme, pour mettre en place des centres spécialisés pour porteurs de virus avec un certain nombre d’hôtels, en plus de surveiller certains cas en auto-confinement Via des moyens de surveillance à distance.

Il a reconnu l’existence d’un “relâchement” à tous les niveaux, notamment en ce qui concerne le non-respect des protocoles sanitaires et des gestes barrières ce qui a contribué à accélérer la propagation du virus, soulignant que le ministère s’appuie sur les stratégies précédentes qui ont été mises en place pour permettre au système de santé de prendre en charge les cas contaminés comme il se doit.