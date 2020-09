Tunisie – Alerte météo : Des vents forts souffleront dans ces régions

Des vents forts à très forts souffleront à partir, d’aujourd’hui, vendredi, en fin de journée et durant demain, samedi, 26 septembre 2020 sur les régions côtières Nord et les hauteurs

.

L’Institut national de la météorologie(INM) précise dans un bulletin de suivi publié, vendredi, que la vitesse des vents variront entre 60 et 80 Km/h et atteindront temporairement 100 Km/h en rafales.

Les températures seront en baisse, demain samedi, notamment sur le nord et les hauteurs et les maximales évolueront entre 20 et 25 degrés, entre 26 et 32 degrés ailleurs et atteignant 35 degrés sur l’extrême-sud.