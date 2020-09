Zéro cas de rage chez les humains en Tunisie en 2020

La Tunisie n’a enregistré aucun cas de rage chez les humains, a annoncé, jeudi, la direction des soins de santé au ministère de la Santé, à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la rage, qui correspond au 28 septembre de chaque année.

Dans un communiqué publié, jeudi, la direction des soins de santé a indiqué que la Tunisie a enregistré deux cas de rage chez deux citoyens en 2019, tandis que la maladie a atteint 360 animaux durant la même année.

Dans le cadre de la poursuite des efforts visant à maîtriser la situation épidémiologique liée à la rage et à la limitation de sa propagation, le ministère de la Santé a recommandé de prendre les précautions nécessaires consistant en le contrôle de la maladie chez les animaux et la limitation de la reproduction des chiens errants, à travers l’aménageant de l’environnement, le respect des horaires de la collecte des ordures ménagères, et le placement des déchets dans les conteneurs municipaux.

Le ministère de la Santé a également appelé à la nécessité de laver et de désinfecter la plaie avec de l’eau et du savon pendant 15 minutes, et de diriger toute personne mordue, égratignée ou même léchée sur une plaie ouverte par un animal, vers le centre de santé le plus proche pour recevoir un traitement préventif, soulignant que la vaccination contre la rage est gratuite dans toutes les structures de santé spécialisées, avec l’obligation de respecter les doses de vaccins et des sérums et de parachever le traitement.

La même source, annonce que le ministère de la Santé organisera le 27 septembre 2020, une journée portes ouvertes pour la vaccination des chiens des particuliers et la sensibilisation contre la rage dans le parc du Belvédère, outre l’organisation d’un concours sur le développement de programmes numériques permettant de prévenir la rage dans le cadre d’un partenariat entre l’Institut Pasteur de Tunis et la municipalité La Marsa, et ce, dans le but de consolider le rôle des technologies modernes, de la prévention et de l’éducation sanitaire.

L’annonce des résultats du concours est prévue pour le lundi 28 septembre 2020, à partir de 18 heures au Palais Essaâda à la Marsa, en présence du représentant de l’Organisation mondiale de la santé en Tunisie, du représentant de l’Organisation mondiale de la santé animale, et du représentant de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).