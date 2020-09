Pluies éparses et temporariement orageuses dans nord et localement le centre. Temps partiellement nuageux dans le sud du pays.

Vents globalement modérés. Mer agitée dans le golf de Gabès à peu agitée dans le reste des régions côtières.

Températures en légère hausse. Les maximales varieront entre 29°c et 34°c dans le nord et le centre et entre 35°c et 40°c dans le sud.